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تكنولوجيا

«مركبات المريخ» توصل الطعام في موسكو وقازان

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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أطلقت شركة "ياندكس" الروسية روبوتات لتوصيل الطعام في بعض مناطق مدينتي موسكو وقازان.

وتشبه الروبوتات "ياندكس روفر" الصغيرة إلى حد ما مركبات المريخ الحقيقية، ويمكن حجزها عبر تطبيق "ياندكس جو". ثم يضع عمال المطعم الطعام في سلة الروبوت، وبعد ذلك ينطلق الأخير إلى الزبون، بحسب موقع "ميديوم".

وفقًا للشركة، فإن كل عربة روفر من هذا النوع تقوم برسم طريقها بشكل مستقل وتتخطى المارة ويمكنها توصيل الطعام في الظروف المناخية المختلفة حتى في المطر أو الثلج، لكنها لا تستطيع الصعود على الدرج فتوصل الطعام إلى مدخل المبنى فقط.

ويمكن للزبائن تتبع موقع العربة الجوالة ووضع طلباتهم من خلال التطبيق. ولاستلام الطلب، يحتاج العملاء ببساطة إلى فتح العربة الجوالة من هواتفهم الذكية ورفع سطح الروبوت، وبرأي ياندكس، ستزداد شعبية وإمكانية وصول الروبوتات مع انضمام المزيد من المطاعم إلى شبكة التوصيل من دون عامل.

ومن المتوقع أن تبدأ الروبوتات قريبًا في توصيل البقالة والطلبات من المتاجر عبر الإنترنت.

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