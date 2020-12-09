السكة الحديد: 5 مصابين فى حادث اصطدام قطار بحائط خرسانى فى المنصورة





تفاصيل حادث قطار المنصورة

وأوضحت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي لها، أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة خلال حادث قطار المنصورة وإصابة عدد 5 ركاب بكدمات بسيطة، وتم نقل الركاب إلى عربات قطار آخر، وقام القطار متاخرًا 15 دقيقة، وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق.





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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أنه أثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة.