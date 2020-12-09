«الإعلاميين» تنذر ريهام سعيد وتلزمها بالاعتذار

أصدر نقيب الإعلاميين، اليوم الأربعاء، قرارًا حمل رقم 23 لسنة 2020، الذي يقضي بإنذار ريهام سعيد بعدم تكرار تلك المخالفات والتزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني مع السماح لها بممارسة النشاط الإعلامي.جاء ذلك بعد مثولها للتحقيق أمس الثلاثاء بمقر النقابة وتقديمها اعتذارًا رسميًا عما بدر منها سواء لجمعيات الرفق بالحيوان أو الجمهور بصفة عامة والتزامها المهني في المرحلة القادم بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.