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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-12-2020 في مصر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:19 م
البورصة
البورصة
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب رجال الأعمال والمستثمرين، والمهتمين بشأن البورصة، بالسؤال عن أخبار البورصة اليوم في مصر، الموافق 9 ديسمبر الجاري، حيث يقوم المواطنين بمتابعة أعمال البورصة بشكل لحظي.

أخبار البورصة اليوم في مصر

ووفقا لبيانات رسمية خرجت من البورصة المصرية، فقد شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا محدودًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 9 ديسمبر الجاري 2020، بدعم من استمرار عمليات الشراء الاستباقية لبعض المتعاملين بالسوق المختلفة.

صعود المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" اليوم

حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 11025 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 2275 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان، بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 13222 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30» للعائد الكلي، بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 4257 نقطة.

بينما ارتفع  في البورصة اليوم، مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان، بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 2149 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 3118 نقطة

إيقاف تداول 3 شركات في البورصة المصرية

من جانبها، كشفت إدارة البورصة المصرية، تفاصيل  إيقاف التداول على 3 شركات، لمدة 10 دقائق؛ لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، المصريين للاسكان والتنمية والتعمير.

صفقة على أسهم شركات الكهرباء

كشفت إدارة البورصة المصرية، أيضا اليوم عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 90.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 207.5 مليون جنيه.

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