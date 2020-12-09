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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أبرز رسائل السيسي للإعلام الفرنسي (إنفوجراف)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:53 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا مع صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، خلال زيارته لفرنسا، جاوب فيه على العديد من الأسئلة المتعلقة بالملفات المثارة على الساحة حاليا.

ويستعرض «الدستور»، فيما يلي، أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال حديثه للصحيفة الفرنسية:

- يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية.

- مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معا على عدة جبهات.

- فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح خطورة جماعة الإخوان على أوروبا.

- العلاقات المصرية الفرنسية تتطور في الشراكة الاستراتيجية ذات الصلة بعلاقات الدفاع.

-الحكومة خصصت مبالغ كبيرة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم.

- غياب الحل العادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى سيظل مصدر انعدام الاستقرار.

- نسعى إلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967 وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين.

- مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

- مياه النيل أمر حيوى لمصر ومتمسكون بحل عادل حول الأزمة الحالية.

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