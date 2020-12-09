كيف تحمي الأم المصابة بكورونا طفلها عند إرضاعه؟.. «الصحة» تجيب

حددت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات التي يجب أن تتخذها الأم المصابة بفيروس كورونا في أثناء الرضاعة الطبيعية.وأكدت الوزارة، في إنفوجراف، ضرورة الحرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو ببمنديل ورقي عند السعال أو العطس، مع ضرورة غسيل الأيدى بالماء والصابون أو فركها بالكحول قبل ملامسة طفلك.وشددت الوزرارة على ضرورة التخلص من الكمامة بشكل أمن بعد استخدامها، والتخلص من المنديل فورًا مع تعقيم الأيدي باستمرار، مع تنظيف وتطهير أي أسطح تلمسها باستمرار، واستعمال الكمامة عند الاقتراب من الطفل.