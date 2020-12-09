رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتفاقية بين "هيرميس" و"كيش" لتمويل الموردين بالحلول التكنولوجية للتمويل الرقمى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:50 م
جريدة الدستور
أكرم عمران
طباعة
وقعت اليوم شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، الرائدة في مجال التأجير التمويلي وخدمات التخصيم وشركة التكنولوجيا المالية "كايش" المتخصصة فى حلول سلسلة الموردين عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية والتى بموجبها ستقوم الشركتان بتوفير حلول تمويل رقمية مبتكرة تتيح للموردين تمويل مستحقاتهم باستخدام التكنولوجيا المقدمة من شركة "كايش".

ومن خلال الاتفاقية ستقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وشركة "كايش" بتوفير برنامج متكامل لمختلف أحجام الشركات، مما يتيح للجانب المشتري وشبكات الموردين على حد سواء رقمنة عمليات الدفع وتمويل المستحقات، حيث يتيح البرنامج تقليل العقبات التشغيلية من خلال تمكين العملاء من الاشتراك في الخدمات بخطوة واحدة والاعتماد على حلول تكنولوجية غير مسبوقة لميكنة طلبات التمويل.

وعبر عادل البوصيلي، المدير والشريك المؤسس بشركة "كايش"، عن سعادته ببدء التعاون مع المؤسسات المالية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس، لكونها الشركة الرائدة فى مجال الخدمات المالية بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وأشاد البوصيلى بدور فريق العمل بشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في استيعاب نموذج عمل شركة "كايش" ونظرتهم الإيجابية لاحتياج السوق المحلية لمثل تلك الحلول المبتكرة وقدرة ومقومات نمو البرنامج المشترك الذي تم إطلاقه من جانب الشركتين.

وأضاف محمود حسن، الشريك المؤسس بشركة "كايش"، أن شركة "كايش" تم تأسيسها للاستفادة من التطور الملحوظ بالتكنولوجيا المالية، وذلك لتقديم خدمات متطورة لكل الأطراف ذات الصلة في سلسلة الموردين، سواء كانت شبكة الموردين أو الجانب المشتري أو المؤسسات المالية، على حد سواء، كما أشار إلى أن الشراكة من شأنها توفير حلول مالية متكاملة تناسب كل الشركات من خلال إطار رقمي بالكامل.

ومن جانبه أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، بنموذج العمل المتطور الذي تتبناه شركة "كايش" والذي يخفف من الأعباء والضغوطات لكل الأطراف المعنية في سلسلة الموردين، وأضاف أن الاتفاقية ستمكن شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية من تقديم خدماتها المالية المبتكرة من خلال إطار رقمي بالكامل لأول مرة في مصر. وشدد العياط أن الشراكة الجديدة هي استمرار لسابقة الشركة في إبرام شراكات تساهم في تقديم حلول تضاهي التطورات العالمية للسوق المصري.

يذكر أن شركة "كايش" هي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في توفير حلول لتمويل سلسلة الموردين من حيث توفير سيولة وإدارة وتوظيف رأس المال العامل، وتقوم كايش بتطوير وتحسين إدارة سلسلة الموردين من خلال منصة متكاملة تضم التكنولوجيا والخبرة العملية وإدارة العمليات.

يذكر أن شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية هي شركة رائدة في التأجير التمويلي وخدمات التخصيم، وتم إطلاق الشركة من خلال دمج نشاطي شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وشركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم بموجب قانون رقم 176 لعام 2018 الذى أصدرته هيئة الرقابة المالية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ننشر حيثيات الحكم بالسجن 6 شهور لقاتلي نجل مذيعة «النهار»

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

الصور

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

image description

رئيس ميناء دمياط يتفقد أعمال تجهيز نادي العاملين

image description

لأول مرة.. الامتحانات «أونلاين» بجامعة دمياط

image description

دمياط تطلق ماراثون تحدي الفساد

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق 125 للهاتف المحمول لاستقبال الشكاوى

الأكثر قراءة

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

السيسى: المصريون ساهموا بشكل مباشر في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

أكثر عمليات البحث رواجًا في جوجل بالشرق الأوسط والعالم لعام 2020 ( فيديو)

ابتكار جديد لتنظيف البحر من المخلفات (فيديو)

قطط متحف «إرميتاج» تحصل على تركة طبيب فرنسي

شعاب مرجانية تصمد أمام «الابيضاض» في غياب تدخلات البشر

أيام زمان

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

الإسكندرية تشهد ثاني الليالي في ذكرى سمير سيف الأولى

الإبداع النسوي في مواجهة العنف.. مؤتمر اليوم الواحد بالأعلى للثقافة

هارييت جريفي تقدم روشتة لتركيز أفضل وإنجاز أكبر

من الأرشيف| يحيى حقي: أعجز عن تفسير سر حبي لمصر