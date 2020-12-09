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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذير روسي لأمريكا من السعي للتفوق العسكري غير المشروط

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:39 م
ريابكوف
ريابكوف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده تحذر واشنطن من سياسة السعي لتحقيق التفوق العسكري غير المشروط.

وقال ريابكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: " إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لتحقيق تفوق عسكري غير مشروط، ويُغذي هذه الرغبة وهما خطيرا بإمكانية كسب الصراع النووي".

وأضاف:" نحن نحذر كلًا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره من العواقب المدمرة لمثل هذا النهج، إذا استمر الأميركيون في العمل على هذا الأمر".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن في وقت سابق عن شكوك لدى بلاده بأن تقوم الولايات المتحدة بنقل سلاح نووي أميركي من ألمانيا إلى بولندا.

ومن جانبه، صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف في فبراير الماضي بأن التدريبات الأميركية لصد "ضربة" روسية افتراضية لأوروبا تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في القارة الأوروبية.

يُشار إلى أن وثيقة خاصة بالسياسة النووية الأمريكية كشفت عن أن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية.

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