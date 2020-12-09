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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد سميح يكتب: القاهرة السينمائى بريء من التحرش

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:37 م
محمد سميح
محمد سميح
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كان كل شئ يسير على ما يرام فى ليالى الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وكان كل المتابعين سعداء بالفعاليات والحركة النشطة التى دبت فى أرجاء دار الأوبرا ما بين عروض وندوات ولقاءات ونقاشات، بين الصحفيين والسينمائيين والفنانين، وأفلام تعرض لأول مرة فى الشرق الأوسط، منها ما يستحق ومنها ما لا ينال رضا المتابعين.

كل شئ كان بديعا، رغم الهفوات والمنغصات التي تحدث ما بين الحين والآخر للجماعة الصحفية، خاصة فيما يتعلق بتوافر تذاكر لحضور عرض وما إلى ذلك.

إلى أن اقتربت ليالى المهرجان من نهايتها حتى تفاجئ المتابعين ببيان أعلنت فيه ادارة المهرجان عن وقوع أزمة لم تخطر على البال، وهى ظهور اتهامات لمخرج أحد الأفلام المشاركة فى المهرجان الدولي بالتحرش الجنسى بعدد من صديقاته، تحت زعم ترشيحهم لأعمال فنيه من إخراجه. إلا أن ادارة القاهرة السينمائى درءا للشبهات تعهدت بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تشير إلى صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.

تلك الواقعه حولت اهتمام المشاركين فى المهرجان الى السعى لمعرفة من المخرج وما هو الفيلم الذى يقدمه، ولم يكن صعبا أن يصل الجميع للاسم، خاصة أن المدونة التى نشرت عليها 3 شهادات عن أفعال ذلك المخرج وضعت الأحرف الأولى من اسمه، ليسهل الوصول لصاحب تلك الوقائع المشينة.

كما ساهم في تسليط الضوء على تلك الأزمة إلغاء إدارة المهرجان للمؤتمر الصحفى للفيلم المعروض، حتى لا تعرض المخرج للحرج على ما يبدو، مع أنه من المنطقي أن تستمر الفعاليات بكل تفاصيلها كما هى، ونترك الحرية للصحفيين لطرح اسئلتهم ولندع صاحب الأزمة يرد الاتهامات عن نفسه.

فلا داعى لدفن الرؤوس فى الرمال، فالأزمة سيطرت على المناقشات الجانبية، وإدارة المهرجان ليست طرفًا فيها ولا فاعلا أصيلا، وكما أنها ليست وصيا على أفعال المشاركين بأعمال، لذا لم يكن هناك داعٍ للتوتر بعد ظهور تلك الأزمة، لأن ما نشر فى شهادات للسيدات على أفعال هذا المخرج كفيلة بتحرك الجهات المختصة من مجلس قومى للمرأة، لمنظمات حقوقية، وذلك بتقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق فى الأمر ومعاقبة المخطئ، لاسيما ان الشهادات المكتوبة توضح أن ما حدث تجاوز التحرش إلى أفعال جنسية.

على إدارة القاهرة السينمائى ان تتجاوز تلك الواقعة، وتجلس فقط لدراسة نقاط القوة والضعف خلال تلك الدورة، لاسيما في مستوى الأعمال المشاركة التي لم يرقى بعضها في رأي معظم المتابعين للمشاركة في مهرجان بأهمية القاهرة الدولي.

ومن بين تلك الأعمال فيلم المخرج المتهم بالتحرش الذى نال استياء معظم من شاهدوه، فلا هو قصه ولا حتى مشاهد، ولا نعرف أسس ترشيحه للدخول فى المسابقة الدولية، وذلك حتى يظل المهرجان قبلة لأقوى الأفلام العالمية خلال الدورات المقبلة.

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