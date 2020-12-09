رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين تطور حاسوبا كموميا أقوى بـ 10 مليارات مرة من حاسوب «جوجل»

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:36 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت شركة "جوجل"، في عام 2019، عن تطوير كمبيوتر كمومي يمكنه حساب كمية معلومات خلال 200 ثانية فقط، في حال كان على الكمبيوترات الخارقة الأخرى حساب نفس كمية المعلومات خلال 10 آلاف عام.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الصين تطوير حاسوب كمومي أقوى بـ 10 مليارات مرة من حاسوب "جوجل".

ووفقًا لمجموعة بحثية صينية متخصصة في الحوسبة الكمومية، فإن حاسوبها يمكن أن يحسب عمليات معقدة أسرع بمئة تريليون مرة من أقوى كمبيوتر عملاق موجود حاليا. في الوقت نفسه، يزعم العلماء أن الحاسوب الصيني الجديد أسرع بعشرة مليارات مرة من قدرات الكمبيوتر الكمومي لشركة "جوجل".

وطور الباحثون الصينيون نموذجا أوليا يستطيع اكتشاف ما يصل إلى 76 فوتونا باستخدام تقنية جمع عينات بوزون بطريقة جاوس (وهي خوارزمية محاكة تقيليدية، في توفير طريقة عالية الكفاء لتحقيق تسارع حوسبي كمي في إيجاد حلول لبعض المهام المحددة جيدا)، وفق مجلة "phys" العلمية.

جدير بالذكر أنه يتم إيلاء الكثير من الاهتمام للحوسبة الكمومية في الصين، فقد بدأت الحكومة في بناء المختبر الوطني للمعلومات الكمية الذي يقدر سعره السوقي بحو 10 مليارات دولار.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

السيسى: يجب معاقبة الدول التى تمول وتسلح المنظمات الإرهابية

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

ننشر حيثيات الحكم بالسجن 6 شهور لقاتلي نجل مذيعة «النهار»

الصور

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

image description

رئيس ميناء دمياط يتفقد أعمال تجهيز نادي العاملين

image description

لأول مرة.. الامتحانات «أونلاين» بجامعة دمياط

image description

دمياط تطلق ماراثون تحدي الفساد

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق 125 للهاتف المحمول لاستقبال الشكاوى

الأكثر قراءة

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

السيسى: المصريون ساهموا بشكل مباشر في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

أكثر عمليات البحث رواجًا في جوجل بالشرق الأوسط والعالم لعام 2020 ( فيديو)

ابتكار جديد لتنظيف البحر من المخلفات (فيديو)

قطط متحف «إرميتاج» تحصل على تركة طبيب فرنسي

شعاب مرجانية تصمد أمام «الابيضاض» في غياب تدخلات البشر

أيام زمان

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

الإسكندرية تشهد ثاني الليالي في ذكرى سمير سيف الأولى

الإبداع النسوي في مواجهة العنف.. مؤتمر اليوم الواحد بالأعلى للثقافة

هارييت جريفي تقدم روشتة لتركيز أفضل وإنجاز أكبر

من الأرشيف| يحيى حقي: أعجز عن تفسير سر حبي لمصر