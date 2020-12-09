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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

انطلاق اللقاء العلمي لأطباء النسا والتوليد بمطروح

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:29 م
اللقاء العلمي لأطباء
اللقاء العلمي لأطباء النسا والتوليد بمطروح
ياسمين شعيب
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نظمت مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع نقابة أطباء مطروح وصندوق الأمم المتحدة للسكان اللقاء العلمي لأطباء النسا والتوليد، وذلك في مستشفي النساء والتوليد بحضور الدكتور محمد الشربيني استشاري النسا والدكتورة مواهب المويلحي استشاري الصحة الإنجابية ومدير المشروع الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويستهدف اللقاء العلمي الوصول إلى المناطق النائية لتوفير خدمات صحية للسيدات، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.

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