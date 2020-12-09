انطلاق اللقاء العلمي لأطباء النسا والتوليد بمطروح

نظمت مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع نقابة أطباء مطروح وصندوق الأمم المتحدة للسكان اللقاء العلمي لأطباء النسا والتوليد، وذلك في مستشفي النساء والتوليد بحضور الدكتور محمد الشربيني استشاري النسا والدكتورة مواهب المويلحي استشاري الصحة الإنجابية ومدير المشروع الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.ويستهدف اللقاء العلمي الوصول إلى المناطق النائية لتوفير خدمات صحية للسيدات، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.