وزير المالية الروسي يدعو لإبرام عقود الاستيراد والتصدير بالعملات الوطنية

دعا وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الشركات الروسية إلى إبرام عقود الاستيراد والتصدير بالعملات الوطنية والابتعاد عن الدولار واليورو "المسيسين".وقال سيلوانوف- وفقًا لوكالة تاس الروسية اليوم الأربعاء: "إن حصة التسويات بالدولار انخفضت من 52% إلى 47%، فيما نمت حصة التعاملات بالروبل إلى 23%، لكن هذا ليس كافيًا لأن الدولار واليورو اليوم عملتان مسيستان".وأشار إلى أن نهج الابتعاد عن الدولار ينتهجه شركاء روسيا في الأسواق الناشئة وليس هي فقط، ودعا الشركات الروسية لزيادة التعاملات التجارية في الاستيراد والتصدير بالروبل.وتعمل روسيا منذ سنوات على الابتعاد عن الدولار وزيادة احتياطيات الذهب وعملة أخرى مثل اليوان الصيني، وذلك في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد موسكو.