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القبلة

«المفتى»: الإسلام حارب الفقر باعتباره سببًا أساسيًا للفساد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:26 م
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العنانى
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أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الإسلام حارب الفقر كونه سببًا أساسيًا للفساد، وعاملًا مهمًا من عوامل انتشاره؛ ومن ثم أولى الإسلام قضية القضاء على الفقر من جذوره عناية كبيرة.

وأضاف في كلمته التي ألقاها في الندوة التي أقيمت في قصر ثقافة "دمنهور" بحضور محافظ البحيرة، تحت عنوان: "معًا ضد الفساد"، أنه وفي هذا الإطار ترى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعلماء الأمة وأئمتها يقرنون الفقر بالكفر في كثير من المواقف؛ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر»، وكان علي بن أبي طالب رضى الله عنه يقول: «لو كان الفقر رجلًا لقتلته».

وقال إن الإسلام حث على العمل وطلب الرزق، في محاولة لعلاج مشكلة الفقر بطريقة تنموية، مشيرًا إلى أن الزكاة تأتي كأحد أهم الوسائل الفعالة التي واجه بها الإسلام الفقر وما يترتب عليه من نشر للفساد؛ فتشريع الزكاة في المجتمع يحميه من الفساد؛ حيث إنها تعمل على تطييب نفس الفقير تجاه الغني وتجاه المجتمع ككل، مما يولد لديه شعورًا إيجابيًا بالانتماء، فلا يسعى للسرقة أو الاختلاس ويعمل على حماية المال العام.

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