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مصر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:44 م
الكمامة
الكمامة
فاتن خديوى
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حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الإرشادات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة على ضرورة الحفاظ على غسل الأيدي مدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة، وعدم إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، والتخلص منها بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

وشددت الوزارة على عدم ارتداء كمامة مبللة أو ممزفة أو فضفاضة، مع ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس، وعدم ارتدائها على منطقة الذقن فقط.

وأشارت إلى ضرورة الحرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة، وعدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، والتأكد من تغطية الأنف والفم جيدًا.

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