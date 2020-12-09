تسليح واستثمار.. كيف كانت لقاءات السيسي الأخيرة في فرنسا؟

وزير الاقتصاد



رئيس مجلس الشيوخ



رئيس «إيرباص»



رئيس «نافال»



رئيس وزراء فرنسا



رئيس «داسو»



سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي



نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى باريس، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرت لقاءات تدل على مدى قوة العلاقات بين الدولتين في المجالات كافة، أغلبها جاء مساء أمس اليوم، قبل ساعات قليلة من ختام الزيارة التي تستغرق 3 أيام آخرها اليوم.استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر إقامته بباريس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وهنأ الأخير على أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الجاري، وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة.التقى الرئيس السيسي مع جيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المجالات السياحية والثقافية والتنموية.كما التقى السيسي مع بجييوم فورى، رئيس مجموعة «إيرباص»، والذي أكد تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معربًا عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة.هذا والتقى الرئيس السيسي أيضًا، مع بيير إيمريك بوميلييه، رئيس مجلس إدارة «نافال جروب» الفرنسية، المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية، والذي أشاد بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية، وتمكنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجيًا، التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفاءة عالية.الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى أيضًا، جان كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات، خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلًا عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.وهناك لقاء جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لـ«داسو» للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات «الرافال» الحربية، تناول جوانب التعاون المثمر مع الشركة، في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية التي تعتمد علي احدث النظم التكنولوجية والفنية.وضمن اللقاءات المكثفة استقبل السيسي، أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والذي أشاد بما حققته مصر من نجاحات وإنجازات اقتصادية شهد بها جميع الجهات الدولية المتخصصة.