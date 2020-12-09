ألمانيا: المفاوضات مع تركيا لم تحقق النتائج المرجوة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مع تركيا لم تحقق التنائج المرجوة منها.وأشارت «ميركل»، في كلمتها أمام البرلمان، إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة «ثمة فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين المملكة والاتحاد»، وفقًا لجريدة «تي 24» التركية.وأكدت المستشارة الألمانية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري، أن جائحة كورونا تغير ميزان الاقتصاد العالمي، في ظل معاناة العديد من البلدان من تراجعات اقتصادية بسببها.