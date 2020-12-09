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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

رحلة «يحيى حقي».. لماذا رفض صاحب «قنديل أم هاشم» الكتابة بالصحف الكبرى؟

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:59 م
يحيى حقي
يحيى حقي
حمدين حجاج
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"ليس المهم أن تكتب لكن الأهم أن تعيش تلك الكتابات لأنه ليس كل الكتابة تبقى".. تلك هي المعادلة التي اختار الراحل العظيم يحيى حقي أن يعيش لها خلال مسيرته التى سطر خلالها مجموعة من أجمل الروائع الأدبية والثقافية.

حقي الذي تقول بطاقته الشخصية أنه من مواليد عام السابع عشر من يناير الموافق لعام 1905، كان صاحب سبع صنايع وبخت "مش ضايع" فقد بدأ رحلته بالعمل في المحاماة ثم تركها لأجل العمل بالسلك الدبلوماسي قبل أن يقرر في لحظة تمرد الاستغناء عن كل هذا لأجل عيون صاحبة الجلالة مفضلا العمل في الصحافة عما سواها من المهن الأخرى.

لكن في حياة "حقي" لمحة تستحق وقفة وهي أنه رغم غزارة إنتاجه الأدبي والصحفي ما بين كتابة المقالات والروايات أبرزها أيقونته الخالدة " قنديل أم هاشم" وبجانبها "كناسة الدكان" و"البوسطجي" و"سارق الكحل" لكنه مع ذلك رفض كافة الإغراءات التى قدمتها له أعرق الصحف للكتابة على صفحاتها.

لم يعرف قلم صاحب "مذكرات عابر سبيل" غير الكتابة إلا على صفحات مجلة "المجلة المصرية" والتي رأس تحريرها لمدة عشر سنوات قدم خلالها مجموعة من الإبداعات لدرجة جعلت الكثيرين يطلقون على المجلة "جورنال يحيى حقي"!.

لكن النقلة الأبرز والأهم في حياته تمثلت في الفترة التي عمل خلالها في مجلة "التعاون" والتي ساهم بمقالاته وكتاباته في رفع معدل توزيعها، بطريقة أبهرت كل المهمومين بالعمل الصحفي والمشغولين بالهم الثقافي.

حالة "حقي" التى كانت مثار إعجاب كثيرين حللتها وفسرتها بأسلوب بديع وموجز الكاتبة الكبيرة سناء البيسي في أحد مقالاتها الشهيرة والتي حملت عنوان "الكتابة نسب" وفيه قالت:

الكاتب يحيى حقى بوزنه الثقافى وقامته المعرفية الفارعة عندما عرضت عليه الصحف الكبيرة أن يكتب لها رفض بإباء وفضل الكتابة فى صحف دار التعاون قليلة التوزيع بمنطق أن القراء يذهبون للكاتب وليس للجرنال، ومن هنا استمتع قراء «التعاون» بأندر السطور التى جمعها الناقد فؤاد دوارة مشكورا فى أهم كتب أدب المقالة العربية على طول تاريخها.. ويظل يحيى حقى الكاتب الشامخ الذى لا يذكر اسمه إلا ومعه قنديل أم هاشم.. الأديب الصادق مع نفسه ومع القارئ، عندما وضع القلم جانبا قبل وفاته بكثير لشعوره بأن مداد العقل قد جف وأنه لن يستطيع أن يضيف جديدا.. توقف «يحيى حقى» بينما ظل آخرون يتحفوننا بكتابات فسيولوجية بإفرازات آدمية!.

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