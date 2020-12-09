«بشائر النجاة».. لقاحات كورونا حول العالم ومواعيد التطعيم

- بريطانيا أول دولة تنشر برنامج تلقيح واسع النطاق



- روسيا سلمت لقاح كورونا لنصف أقاليمها ومقاطعاتها



- الصين بدأت تطعيم مواطنيها يوليو الماضي



- أمريكا: تطعيم السكان بلقاح "فايزر" منتصف الشهر الجاري



- أندونيسيا: تسلمت شحنة لقاحات من الصين بلغت 1.2 مليون



- ألمانيا: توفير لقاح كورونا بداية العام الجديد



الهند.. إذن استخدام طارئ لمرشح لقاح كورونا نهاية الشهر لبدء التطعيم



سيطرت أخبار لقاحات فيروس كورونا المستجد جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي على مستوى العالم، باعتبارها «أمل النجاة» ووقف تفشي الوباء الذي أصاب قرابة 66 مليون شخصا، فضلا عن وفاة مليونين، ناهيك عن تعطيل حركة السفر وتعليق الأنشطة الاقتصادية والترفيهية، ما كبد الاقتصاديات العالمية خسائر كبيرة، أثرت بالسلب على أدائها وبرامجها لحماية مواطنيها.بدأت بريطانيا أمس الثلاثاء إعطاء لقاح "فايزر " المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الأكثر ضعفًا، لتصبح بذلك أول دولة نشر برنامج تلقيح واسع النطاق.وأصبحت مارجاريت كينان، البالغة من العمر 90 عامًا في مستشفى في "كوفنتري" وسط إنجلترا، أول شخص في العالم يتلقى اللقاح الذي طوره تحالف المختبرين الأمريكي والألماني بعد قرابة أسبوع من إعطاء السلطات البريطانية ضوءها الأخضر لتوزيعه في البلد الأكثر تضررًا في أوروبا مع قرابة 61500 وفاة.وسيتعين على غالبية سكان المملكة المتحدة الانتظار حتى عام 2021 لأخذ اللقاح، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور المسنين والعاملين فيها، يليهم مقدمو الرعاية الصحية وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن توزيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا على باقي المناطق الروسية سيبدأ بعد يومين، إذ وزعت اللقاحات على نصف أقاليم روسيا ومقاطعاتها.وقال الوزير في حديث لفضائية "روسيا 1" التلفزيونية أمس الثلاثاء: "حتى اليوم حصلت على اللقاح مقاطعتا موسكو ونوفوسيبيرسك والعمل جار في جمهورية كومي وعدد من المناطق الأخرى".وأضاف، أنه "حتى اليوم حصلت نحو 50% من الأقاليم الروسية على اللقاح في إطار حملة التطعيم وبعد الـ10 من ديسمبر الجاري سيبدأ توريده إلى جميع المناطق".وأشار إلى أن قوائم المواطنين الذين سيقدم لهم اللقاح ستضم بالدرجة الأولى العاملين في القطاعات الحيوية، وقبل كل شيء الموظفين الطبيين الذين يدخلون ضمن الفئة الأكثر عرضة للخطر، وبعدهم المدرسون وموظفو الخدمات الاجتماعية، وستشمل المراحل الأولى من التطعيم الجماعي أيضا المصابين بأمراض مزمنة.يذكر أن حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا قد بدأت في روسيا هذا الأسبوع بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.تعد الصين أول دولة بدأت في تطبيق التلقيح الطارئ ضد "كورونا" منذ يوليو الماضي، حيث بدأت في حقن جرعات من اللقاح التجريبي "سينوفارم" لبعض العاملين في المجال الطبي وموظفي الشركات المملوكة للدولة، فيما أكدت أنها تدرس توسيع نطاق التطعيمات لموظفي أسواق المواد الغذائية وأنظمة النقل وصناعات الخدمات.وفي الولايات المتحدة الأميريكية، قال جيمس هيلدريث، عضو اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، إنه قد يتم البدء في تطعيم السكان في الولايات المتحدة باللقاح الذي طوره تحالف شركتي "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بمنتصف الشهر الجاري، في حال الحصول على ترخيص باستخدام اللقاح من جانب الإدارة.تسلمت أندونيسيا الأحد الماضي أول شحنة من لقاحات فيروس "كورونا" من الصين بلغت 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية، استعدادا لإطلاق برنامج تطعيم جماعي.وبالمثل تسلمت المملكة المغربية في مطلع ديسمبر الجاري الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني التي تضمنت مليون جرعة لتُعمم كمرحلة أولى على العاملين بالصفوف الأولى بالمملكة، ولاحقًا وبشكل تدريجي على باقي المواطنين.قال كبير موظفي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يتوقع توفر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد "في الأيام الأولى" من العام الجديد، وأنه مستعد للمساعدة في تطعيم الألمان بنفسه، ومن المتوقع أن تتخذ سلطات الاتحاد الأوروبي قرارا بحلول 29 ديسمبر الجاري بشأن الموافقة على استخدام أول لقاح ضد كورونا، وتستعد ألمانيا لتشييد مراكز خاصة للقاحات.أكد الدكتور رانديب جوليريا، مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية أن عددًا قليلًا من لقاحات فيروس كورونا فى الهند فى المرحلة النهائية من التجارب، مشيرا إلى أنه يأمل أنه بحلول نهاية ديسمبر، أو أوائل الشهر المقبل، يتم منح تصريح استخدام الطوارئ من السلطات التنظيمية الهندية مع لقاح، ثم تستخدم لتطعيم عامة الناس، وفقا لتقرير لصحيفة "time now news".وأضاف بأن اللقاحات آمنة وأن سلامة وفاعلية اللقاحات لا تتعرض للخطر على الإطلاق تم إعطاء اللقاح حتى الآن في البلاد من 70 ألف إلى 80 ألف متطوع ولم تظهر عليهم آثار سلبية خطيرة وأضاف أن البيانات تظهر أن اللقاح آمن على المدى القصير.وتشمل اللقاحات قيد التجربة حاليًا في الهند لقاح كورونا من إنتاج جامعة أكسفورد والذى تملكه شركة استرازينيكا، والذي يتم إنتاجه واختباره من قبل معهد المصل في الهند، واللقاحات الأخرى التي يتم اختبارها في الهند هى Sputnik V الروسي، والتي تخضع حاليًا للتجارب في مختبرات الدكتور ريدي، تمت الموافقة على اللقاح للاستخدام العام في روسيا في أغسطس ومع ذلك، لا تزال تجارب اللقاح جارية في مواقع متعددة حول العالم.ولقد أثبت "كوفاكسين" الهندي الذي طورته شركة "Bharat Biotech"، أنه لقاح فعال وآمن حتى الآن، تجرى تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح في مواقع متعددة داخل الهند.