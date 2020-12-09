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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل سرق مشغولات ذهبية من صديقه في الجمالية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:11 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة صديقه، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على بعض محلات بيع المشغولات الذهبية.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه حاصل على دبلوم، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر، بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف أمام اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بسرقتها من مسكن أحد أصدقائه بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأقر بأنه نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمشغولات ذهبية داخل الشقة سكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك، غافله وتحصل على مفتاح الشقة الأصلي وصنع نسخه منه، وفى وقت لاحق توجه للشقة محل البلاغ واستولى على المسروقات المضبوطة.

و باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وأضاف بعدم اكتشافه واقعة السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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