غرفة عمليات القضاة: انتخابات النواب ملحمة وطنية خرجت فى أبهى صورها

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن غرفة العمليات التي شكلها مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، أصدرت بيانًا ختاميًا حول سير أعمال انتخابات مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية والإعادة من كل جوانبها بدءًا من تسلم قضاة مصر المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.وأكدت الغرفة أنها شُكلت لتلقي كل الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.وكانت الغرفة قد تابعت خلال الأيام الماضية انتظام قضاة مصر في لجانهم الانتخابية لمباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعى المواطنين بكل وقار والتزام في المرحلتين الأولى والثانية وجولتى الإعادة دون تلقيها أى عوائق في مباشرة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم.حيث قاد القضاة مع رجال الشرطة والقوات المسلحة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة في ظل ظروف استثنائية بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ملحمة وطنية وإنجاز جديد للخروج بالعملية الانتخابية فى أبهى صورة من الالتزام والنزاهة والشفافية.وتقدم مجلس إدارة النادي لقضاة مصر الأجلاء الذين قاموا بالإشراف على العملية الانتخابية بكل التقدير والإعزاز على الدور الكبير الذى قاموا به والجهد المبذول والذي شهد به جميع من تابع العملية الانتخابية للتيسير على الناخبين للقيام بحقهم الدستوري فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل يسر وسهولة في ظل ظروف صحية تستلزم ضرورة اتباع تدابير احترازية من تباعد اجتماعى وارتداء كمامات طبية وقياس درجات حرارة للناخبين، ومراعاة كل هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على صحة الناخبين والمشتركين في العملية الانتخابية، حال إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية، إذ كانوا وسيظلون كعهدنا بهم على قدر المسئولية وعلى قدر قيمة الحدث والاستحقاق.وأعرب نادي قضاة مصر عن تقديره وتثمينه المجهود الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات ويتقدم للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، وكل السادة أعضاء الهيئة بالتهنئة على حسن إدارتهم العملية الانتخابية بكل حكمة وتعقل في هذه الظروف الصحية الصعبة وسعيهم الدؤوب بتوفير كل السبل والأدوات والطاقات والجهود للخروج بالاستحقاق الانتخابى بهذه الصورة المشرفة.كما تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر بكل التقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالقطاع الصحي والموظفين الإداريين الذين تواجدوا بمقرات اللجان الفرعية والعامة على الانضباط وحسن التعاون مع القضاة لخروج العملية الانتخابية في أبهى صورة.وأشاد النادي بوعى الناخبين لحفاظهم على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية، رغم الظروف الصحية الصعبة لانتشار فيروس كورونا المستجد واستيعابهم أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.