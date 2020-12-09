صور أعلام الفكر والفن المصري تزين أجنحة معرض العراق الدولي للكتاب

بمشاركة أكثر من 300 دار نشر و21 دولة عربية وأجنبية منها 100 دار نشر مصرية٬ انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب٬ دورة مظفر النواب، والتي تستمر لمدة عشرة أيام حتى التاسع عشر من الشهر الجاري٬ وتنظمه مؤسسة المدى الثقافية العراقية٬ وتضم أجنحته نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفية والإبداعية والفنية.وبحسب إدارة المعرض، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث وفرت إدارة المعرض الكمامات والقفازات الطبية٬ بالإضافة إلى بوابات التعقيم الذكية وأجهزة لتعقيم الهواء داخل الصالات، مع وضع الإشارات والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.وتزين صور أعلام الفكر والفن والإبداع المصري٬ القاعة الخامسة، حيث يوجد اتحاد الناشرين المصريين ودور النشر المصرية من بينهم: طه حسين٬ عمر الشريف٬ عادل إمام٬ نجيب محفوظ٬ شادية٬ أحمد رامي٬ توفيق الحكيم٬ رياض السنباطي٬ سعاد حسني٬ فاتن حمامة٬ جابر عصفور٬ أمينة رزق٬ فاروق شوشة وغيرهم.كما يشارك من الكتاب المصريين في جلسات المعرض الحوارية والفكرية كل من: وزير الثقافة الأسبق الناقد الدكتور جابر عصفور٬ د. يوسف زيدان٬ الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي.وأكد الناشر إسلام عبد المعطي مدير دار روافد للنشر٬ في تصريح خاص لــ"الدستور"، أنه تم تجهيز القاعات في وقت قياسي، ويتوقع الكثير من الناشرين أن يشهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور العراقي.