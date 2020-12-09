طلب التحريات في تحطيم 5 سيارات بمدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيقات في اتهام سائق بتحطيم 5 سيارات بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، بقيام سائق بتحطيم 5 سيارات باستخدام سيارة "خلاط أسمنت"، وطالب المتضررون بسرعة القبض علي المتهم والتعويض المادي عن الخسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.