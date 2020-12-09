طلب التحريات في تحطيم 5 سيارات بمدينة نصر
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:01 م
حسام التمساحطباعة
تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيقات في اتهام سائق بتحطيم 5 سيارات بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، بقيام سائق بتحطيم 5 سيارات باستخدام سيارة "خلاط أسمنت"، وطالب المتضررون بسرعة القبض علي المتهم والتعويض المادي عن الخسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، بقيام سائق بتحطيم 5 سيارات باستخدام سيارة "خلاط أسمنت"، وطالب المتضررون بسرعة القبض علي المتهم والتعويض المادي عن الخسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.