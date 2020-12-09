«الإحصاء»: 20.5 مليار دولار صاردات مصر خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 20.5 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 22.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض 2.1 مليار دولار خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن السلع تامة الصنع جاءت في المرتبة الأولى بين الصادرات المصرية خلال عام 2020، لتسجل 9.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 10 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، تمثل 47.5%، يليها صادرات نصف مصنعة بقيمة 5.7 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 28%.كما تمثل صادرات الوقود نسبة 15.2% من إجمالى الصادرات المصرية خلال عام 2020 بقيمة 3.1 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، 5.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.