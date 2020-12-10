«الطرق الصوفية» تنعى شيخ الطريقة الدسوقية

نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى الشيخ مختار الدسوقي شيخ الطريقة الدسوقية.وقدم "القصبى" العزاء لأبناء الصوفية عامة والطريقة الدسوقية خاصة ولأسرته فى وفاة شيخها والذى يعد من أكبر القيادات الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، مشيرًا فى تصريح له أن "الدسوقى" قدم الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية ودعم مسيرة الطرق الصوفية.