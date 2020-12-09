النمسا: انقطاع الكهرباء عن 4 آلاف أسرة وانهيار الأشجار بسبب الثلوج

قالت مصادر في الشرطة النمساوية، إن الهطول الكثيف للثلوج تسبب في حدوث فوضى مرورية وانقطاع التيار الكهربائي عن 4 آلاف أسرة في ولاية "كارينثيا " جنوب البلاد، كما تم إغلاق الطرق نتيجة تساقط الأشجار.وأضافت المصادر - في بيان اليوم الأربعاء - أن جميع مقاطعات ولاية كارينثيا تعرضت لمشاكل حادة وشلل في مظاهر الحياة وتم إغلاق العديد من الطرق؛ بسبب خطر الانهيارات الجليدية أو بسبب الأشجار المتساقطة.من جهته، قال المتحدث باسم شركة الطاقة الحكومية جوزيف ستوكر - في تصريحات اليوم -: "إنه جارٍ العمل بأقصى سرعة لإصلاح الأضرار ولكنها تتسع من وقت إلى آخر في جميع المقاطعات".