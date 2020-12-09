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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسمح للعاملين بـ«الصحة» لديها من الدول المحظورة بالعودة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:58 م
الكويت
الكويت
ا ش ا
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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قرارًا يسمح بعودة العاملين بوزارة الصحة الكويتية وأقاربهم من الدرجة الأولى «زوج - زوجة - أبناء أو التحاق بعائل»، للبلاد مباشرة سواء عبر الرحلات المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديهم إقامة سارية أو سمة دخول صالحة.

وأشار القرار الصادر اليوم الأربعاء، إلى ضرورة استخدام تطبيق «هويتي)»في جميع المنافذ والمطارات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص لجميع الفئات المذكورة.

من جهته، قال مصدر مسئول - في تصريح صحفي - إن «عودة أقارب العاملين في وزارة الصحة الكويتية تشمل الدول الـ34 المحظورة من دخول الكويت بشكل مباشر، بحسب الاشتراطات الصحية».

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