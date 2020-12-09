اليوم.. مصر للطيران تنقل 4100 راكب

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 42 رحلة دولية و8 رحلات داخلية، و7 رحلات شحن جوى، لنقل 4100 راكب.وتسير الشركة الرحلات الدولية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، بغداد، لندن، باريس، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، عمان، والرحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم إلى المطار مقابل 30 دولارا، في حال عدم إحضار شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.