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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«بحوث البترول»: المعهد برىء من تسمم كلبة ودفن صغارها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
تسمم كلبة
تسمم كلبة
سيد ابراهيم_ ريم محمود
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دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج تحت عنوان «كلبة معهد بحوث البترول»، بعدما تخلص المعهد من الكلاب الموجودة فيه بسمها ودفن صغارها أحياء، مؤكدين إنها كارثة إنسانية بتفكير فاق إبليس حدثت لأم واولادها.. لم تكن شرسة أو تؤذى أحدا».

وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعى تحت الهاشتاج:« الناس جاءت فى الصباح ونادوا على الكلبة بالاكل المسموم وماتت الام».

وإستكمل الرواد:« ثم تخلصوا من الكلاب الرضع عن طريق حفرة كبيرة وردم التراب عليهم حتى الموت.. لازم التحقيق مع إداره المعهد ».

وقال ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول فى أول تعليق له على الواقعة للدستور إن هذه كلاب ضالة، ولم يحدث على الإطلاق تسمم للكلبة وما يتم تداوله غير صحيح، فهذه كلاب موجودة خارج أسوار المعهد. مؤكدًا:« لقيناهم ميتين ولم يتدخل أى أحد فى المعهد بدفنهم مثل المتداول»، وأكد أن سيعد تقريرا لتوضيح الحقيقة الكاملة وإصداره رسيمًا.


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