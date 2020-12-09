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محافظات

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:13 م
غربال الكتروني
غربال الكتروني
محمد مهدي
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ابتكر مهندس زراعي بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد غربال إلكتروني، لعزل وتنقية الشوائب والتقاوي التالفة قبل الزراعة ليعطي أمل للمزارعين بتحقيق إنتاجية 100%.

وحقق محمود سعد، القاطن في قرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة ماكينة حديثة الصنع تستطيع أن تعزل الشوائب بعيدة عن التقاوي السليمة التي تضر بالأراضي الزراعية وتصيب المحصول بالعجز والخسارة أثناء الجني.

يحكي محمود، لـ«الدستور»، قصة نجاح فكرته التي لاقت استحسان الجميع، وعلى رأسهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الذي دعّم المشروع بتوفير قطعة أرض لتنفيذ محطة غربلة وتنقية على أوسع نطاق، إلا أن محمود ينتظر تسليمها لتحقيق حلمه.

وبدأ محمود في القضاء على الغربال اليدوي الذي يحتاج وقت وجهد كبير لدى المزارعين والفلاحين في الوادي الجديد.

بدأ محمود تصنيع الغربال الإلكتروني بخامات بسيطة استطاع منها تكوين ماكينة محلية الصنع مكونة من ماتور غسالة، حدافة، وكمبروسر هواء، كرنك موتوسيكل، شاسية حديد يدور حول الغربال وغربال خشبى يتغير بتغيير المحصول وتم تشغيلها لمدة 6 أشهر متتالية.

وحدث محمود فكرته بتصنيع ماكينة أكبر بتقنية عالية في فصل الشوائب من جميع المحاصيل بعد التواصل مع مصنع ماكينات في الصين، الذي نفّذ الماكينة بعد تطوير الفكرة بمواصفات عالية، حيث تم استيرادها واستلامها وتم تجربتها وتشغيلها، إلا أن محمود مازال ينتظر الأرض لتنفيذ الحلم الذي طال انتظاره، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ محطة غربلة كبرى تنقذ جميع المزارعين والفلاحين من التنقية اليدوية بالوادي الجديد.

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