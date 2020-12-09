الكنيسة الكلدانية في مصر تحتفل بعيد «بلا دنس»

احتفلت مساء أمس الثلاثاء، الكنيسة الكلدانية بمصر، بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، حيث ترأس سيادة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.وألقى الأب بولس ساتي كلمة العظة، والتي تحدث فيها حول "مفهوم عقيدة العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية".