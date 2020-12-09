قضايا ركز عليها السيسي في حواره مع لـ«لوفيجارو» الفرنسية

ونرصد من خلال التقري التالي أبرز القضايا التى ركز عليها الرئيس السيسي.



القضية الفلسطينية وحل الدولتين

خطورة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

الأزمة الليبية ودور مصر لإنهاء الخلاف

مياه النيل وأزمة سد النهضة

ركز الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أثناء زيارته لباريس، عى العديد من القضايا والملفات المثارة على الساحة حاليا، سواء ما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط والصراع الدائر هناك أو ليبيا والأزمة التي تعاني منها، وكذا ملف سد النهضة وغيرها من القضايا الشائكة.أكد الرئيس السيسي فى تصريحاته للصحيفة الفرنسية، أن مصر تواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائلي.وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر ساندت جميع الجهود الدولية، وتعول على دعم الإدارة الأمريكية الجديدة وأوروبا، خاصة فرنسا من أجل التوصل دون أي تأخيرإلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967، وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.وشدد الرئيس السيسي على أن غياب الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيظل المصدر الأساسي لانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.أكد الرئيس اسيسي أن تغلغل جماعة الإخوان المحظورة فى المنظمات الخيرية والأهلية والمنظات الإهابية المسلحة التى يسيطرون عليها يمثل تهديدا وجوديا للدول.ولفت إلى أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن، مدى الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمين على المجتمع والمواطنين الأوروبيين.وأوضح الرئيس السيسي أنه وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية فى مصر أو العديد من دول المنطقة لم يأت ليس من فراغ، ولكن تغلغلهم فى المنظمات الخيرية واستخدام الدين لتبرر رؤيتهم أصح يهدد أمن الدول.وتابع الرئيس السيسي، "مصر مثل فرنسا، دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، وعندنا كان المواطنون المسلمون والأقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الأيدولوجية المميتة التي لا تعرف حدود، ودعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب".وشدد الرئيس على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الإرهابية، انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.أكد الرئيس السيسي على أهمية الحل السياسي لليبيا، لافتا إلى أن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل شامل، ليظل الطريق الوحيد الممكن لحلّ الأزمة الليبية.وقال الرئيس السيسي إنه من المحتم إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار ليبيا نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه إلى التشكيلات المسلحة المتطرفة.أكد الرئيس السيسي، أن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة امتد طويلا.وتابع الرئيس السيسي «سنظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه، وبعد 10 سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق».وشدد الرئيس على أن التمسك بحل عادل واتفاق ملزم بشأن السد يحدد طرق ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.