ابتكار جديد لتنظيف البحر من المخلفات (فيديو)

This bin collects rubbish from the sea pic.twitter.com/XsLFDHd3xg — Tech Insider (@techinsider) December 9, 2020

أصبحت المخلفات البلاستيكية واحدة من أكثر مسببات التلوث لمياه البحار والمحيطات حول العالم، وتعد منطقة شمال المحيط الهادئ أكثر المناطق البحرية تلوثا بتلك المخلفات، وهو ما دعا الخبراء للبحث عن وسائل للتخلص منها أو جمعها وإعادة استخدامها لحماية البيئة.ونشر موقع "تيك إنسيدر" البريطاني مقطع فيديو يظهر سلة لجمع المخلفات البلاستيكية من المياه، يمكنها أن تعمل في وضع الطفو وتقوم بتجميع كل ما يوجد حولها من المخلفات في وعاء خاص.ولفت الموقع إلى أن هذا الجهاز الخاص بجمع القمامة يمكن وضعه في المياه خلف القوارب والسفن الصغيرة أثناء الإبحار واستخراجه من حين إلى آخر لتنظيف الوعاء الخاص بجمع المخلفات.يذكر أنه في 2017، تجاوز الإنتاج التراكمي العالمي من المواد البلاستيكية 8 مليارات طن متري، بحسب موقع "ستاتستا" الأمريكي، بينما وصل حجم المخلفات البلاستيكية منذ عام 1950 إلى 5 مليار طن متري.ويتجاوز إنتاج البلاستيك العالمي 359 مليون طن متري سنويا، وفقا لإحصاءات عام 2018.وأدى زيادة الإنتاج العالمي من تلك المواد إلى ظهور مشكلة عالمية تتمثل في تحول مخلفاته إلى مصدر لتلوث البيئة سواء على اليابسة أو البيئة البحرية.