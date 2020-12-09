رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ابتكار جديد لتنظيف البحر من المخلفات (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:07 م
مخلفات البحر
مخلفات البحر
وكالات
طباعة
أصبحت المخلفات البلاستيكية واحدة من أكثر مسببات التلوث لمياه البحار والمحيطات حول العالم، وتعد منطقة شمال المحيط الهادئ أكثر المناطق البحرية تلوثا بتلك المخلفات، وهو ما دعا الخبراء للبحث عن وسائل للتخلص منها أو جمعها وإعادة استخدامها لحماية البيئة.

ونشر موقع "تيك إنسيدر" البريطاني مقطع فيديو يظهر سلة لجمع المخلفات البلاستيكية من المياه، يمكنها أن تعمل في وضع الطفو وتقوم بتجميع كل ما يوجد حولها من المخلفات في وعاء خاص.

ولفت الموقع إلى أن هذا الجهاز الخاص بجمع القمامة يمكن وضعه في المياه خلف القوارب والسفن الصغيرة أثناء الإبحار واستخراجه من حين إلى آخر لتنظيف الوعاء الخاص بجمع المخلفات.

يذكر أنه في 2017، تجاوز الإنتاج التراكمي العالمي من المواد البلاستيكية 8 مليارات طن متري، بحسب موقع "ستاتستا" الأمريكي، بينما وصل حجم المخلفات البلاستيكية منذ عام 1950 إلى 5 مليار طن متري.

ويتجاوز إنتاج البلاستيك العالمي 359 مليون طن متري سنويا، وفقا لإحصاءات عام 2018.

وأدى زيادة الإنتاج العالمي من تلك المواد إلى ظهور مشكلة عالمية تتمثل في تحول مخلفاته إلى مصدر لتلوث البيئة سواء على اليابسة أو البيئة البحرية.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-12-2020

السيسى: تغلغل عمل الإخوان فى منظمات خيرية ودوائر سياسية يهدد الدول

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

نتائج الدائرة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

الصور

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق 125 للهاتف المحمول لاستقبال الشكاوى

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مشروع لتطوير المرافق بالقرى النموذجية

image description

«معًا لمكافحة الفساد».. ماراثون للجري وآخر للدراجات بأسيوط

image description

اللجنة العامة تعلن نتيجة فرز انتخابات الدائرة الثانية بدمياط

image description

نتيجة انتخابات مجلس النواب بدمياط عن الدائرة الأولى

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

السيسى: تغلغل عمل الإخوان فى منظمات خيرية ودوائر سياسية يهدد الدول

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

ابتكار جديد لتنظيف البحر من المخلفات (فيديو)

شعاب مرجانية تصمد أمام «الابيضاض» في غياب تدخلات البشر

كمبوديا: انخفاض عدد السائحين الأجانب 76%

إحصائيات كورونا في مصر اليوم 9-12-2020

أيام زمان

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

صور أعلام الفكر والفن المصري تزين أجنحة معرض العراق الدولي للكتاب

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

ابنة نوال السعداوى تنفى خبر وفاتها: تمر بوعكة صحية

«أيرقص الرصيف» جديد دار النخبة للشاعر العراقي كامل الدليمي