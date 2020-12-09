أسقف سيناء الجنوبية يسيم شمامسة جددًا

ترأس الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس موسى النبي العامر بسيناء، صلاة القداس الإلهي اليوم بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.وسيم الأنبا أبوللو خلال القداس 69 شماسًا جديدا بحضور الآباء الكهنة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعلنت عن تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد على خمسة شمامسة فقط.