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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حساسة وأختناق.. مخاطر تسببها الدفاية الكهربائية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:26 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تلجأ بعض الأمهات لاستخدام مدفأة فى حجرة الأطفال لحمايتهم من برودة الشتاء، خاصة في فترات الليل، ولكن عليك معرفة خطورة أستخدامها خاصة للرضع، ويوضح الدكتور أسامة الدفراوي أستشاري طب الأطفال وحديث الولادة أضرارها.


1-تسبب الأختناق:
الحرارة الزائدة للدفايات تعمل علي حرق الأكسجين في الغرفة، تسبب أختناق الأطفال، لذلك يفضل فصلها قبل النوم.

2- نزلات برد:
من الممكن أن تتسبب الدفايات الكهربائية نزلات برد شديدة للأطفال والكبار، لذلك يجب غلق الدفاية أولًا، ثم تهوية الغرفة جيدًا قبل الخروج منها.


3- حساسية:
تسبب الدفاية حساسية لطفلك سواء الصدر، الأنف، العين أوالجلد، بسبب تغيرات درجة الحرارة التي تسببها،فهى تزيد من نشاط الحساسية في الجسم.

4- أحتقان الزور:
تصيب الأطفال وأحيانا الكبار “احتقان الزور” و”الرشح والسعال” مما يؤثر على نشاط الطفل وصحته بالسلب.

نصائح لتفادي خطر الدفاية:

-غلق الدفاية أولًا، ثم تهوية الغرفة جيدًا قبل الخروج منها.
-تغطية الوجه عند الخروج من المكان الدافيء إلى تيارات الهواء الباردة.
-تناول المياه الباردة قبل النزول يمكن أن يقي الطفل من الإصابة بنزلات البرد.
-الحرص على تهوية المنازل جيدًا قبل الخروج.



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