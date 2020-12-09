الأسود يطغى على إطلالات ليلى علوى بـ «القاهرة السيئمائى»





فستان الافتتاح

في يوم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أطلت بصيحة الاوف شولدر مزين عند الصدر بإطار فضي، مع ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل إنسيابي.



فستان اليوم الثاني

بإطلالة شبابية ارتدت ليلى علوي فستانا قصيرًا، باللون الأسود مزينًا برسومات هندسية باللون الأبيض بقصة واسعة، مع تسريحة شعر ويفي منسدل للخلف مع ماكياج قوي ركز على رسمة العين مع أحمر شفاة بارز، وكلاتش باللون الأسود.



فستان اليوم الثالث

في اليوم الثالث للمهرجان ارتدت ليلى علوى فستانا يتمتع بالبساطة مع الاعتماد على مجوهرات عبارة عن عقد وأسورة في إطلالة رقيقة خلال حضورها العرض الخاص لـ «حظر تجول» إلهام شاهين.



رابع إطلالات ليلى علوي

في رابع إطلالة كانت بالأسود أيضًا سابع يوم للمهرجان، ارتدت فستانا أسودا قصيرا مزود بأكمام، تميز بقصة شراشيب من أسفل وتركت شعرها ويفي منسدل مع ماكياج قوي وألوان جذابة.



اعتمدت الفنانة ليلى علوى خلال إطلالاتها بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42 على الأسود، نسترجع فساتين النجمة خلال أيام المهرجان.في يوم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أطلت بصيحة الاوف شولدر مزين عند الصدر بإطار فضي، مع ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل إنسيابي.بإطلالة شبابية ارتدت ليلى علوي فستانا قصيرًا، باللون الأسود مزينًا برسومات هندسية باللون الأبيض بقصة واسعة، مع تسريحة شعر ويفي منسدل للخلف مع ماكياج قوي ركز على رسمة العين مع أحمر شفاة بارز، وكلاتش باللون الأسود.في اليوم الثالث للمهرجان ارتدت ليلى علوى فستانا يتمتع بالبساطة مع الاعتماد على مجوهرات عبارة عن عقد وأسورة في إطلالة رقيقة خلال حضورها العرض الخاص لـ «حظر تجول» إلهام شاهين.في رابع إطلالة كانت بالأسود أيضًا سابع يوم للمهرجان، ارتدت فستانا أسودا قصيرا مزود بأكمام، تميز بقصة شراشيب من أسفل وتركت شعرها ويفي منسدل مع ماكياج قوي وألوان جذابة.

ليلى علوي

فستان الافتتاح

في يوم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أطلت بصيحة الاوف شولدر مزين عند الصدر بإطار فضي، مع ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل إنسيابي.

ليلى علوي

فستان اليوم الثاني

بإطلالة شبابية ارتدت ليلى علوي فستانا قصيرًا، باللون الأسود مزينًا برسومات هندسية باللون الأبيض بقصة واسعة، مع تسريحة شعر ويفي منسدل للخلف مع ماكياج قوي ركز على رسمة العين مع أحمر شفاة بارز، وكلاتش باللون الأسود.



ليلى علوي

فستان اليوم الثالث

في اليوم الثالث للمهرجان ارتدت ليلى علوى فستانا يتمتع بالبساطة مع الاعتماد على مجوهرات عبارة عن عقد وأسورة في إطلالة رقيقة خلال حضورها العرض الخاص لـ «حظر تجول» إلهام شاهين.



ليلى علوي