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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بحوث الصحراء»: مطروح شهدت أمطارا بكميات غير متوقعة منذ 36 عامًا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
ياسمين شعيب
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قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن محافظة مطروح شهدت هذا العام هطول للأمطار خلال شهر نوفمبر بكميات غير متوقعة منذ أكثر من 36 عامًا؛ لتصل إلى 152 مم بمدينة مرسى مطروح، وذلك حسب رصد وحدة الأرصاد الجوية بمركز البحوث التطبيقية التابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بالقصر، والتي أحدثت سيول بمناطق عدة بمحافظة مطروح.

وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن وحدة الأرصاد بمنطقة رأس الحكمة، والتي تبعد عن البحر بمسافة 7 كيلو متر جنوبًا رصدت ما يقرب من 61 مم مع تسجيل القراءات كل نصف ساعة، بينما سجلت وحدة الأرصاد بمركز البحوث التطبيقية 152 مم خلال شهر نوفمبر.

وأشار إلى أن معدل سقوط الأمطار على مدن المحافظة هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ متوسط سقوط الأمطار 110 مم خلال شهر نوفمبر فقط، وذلك وفقا لرصد وحدة النظم الجغرافية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأوضح الدكتور عبدالصمد عبدالستار الضبع مدير وحدة النظم الجغرافية "GIS" أن رصد معدلات سقوط الأمطار شمل مناطق تنمية الوديان من فوكه شرقا حتى السلوم غربا، ويهدف هذا الرصد إلى بيان معدل حصاد مياه الأمطار التي تستخدم في الشرب والزراعة بالمناطق الصحراوية بمطروح، والتي يتم تخزينها في الآلاف من الآبار والخزانات الأرضية المنتشرة في تلك المناطق.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد مناطق مطروح معدل سقوط أمطار مرتفع خلال الأشهر القادمة يناير وفبراير من العام المقبل يزيد على 200 مم، وهو ما يعد عاما مبشرا بالخير في مطروح، خاصة في المناطق الصحراوية، حيث تعد الأمطار المصدر الرئيسي للمياه بها مع سقوط الكميات الكبيرة من الأمطار.

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