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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

3 يناير.. بدء تسليم 358 وحدة بمشروع «سكن مصر» بدمياط الجديدة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 312021، وحتى يوم الخميس 2522021، فى تسليم 358 وحدة سكنية (15 عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 312021، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 612021، ووحدات العمارة 5، يوم الأحد 1012021، ووحدات العمارة 3، يوم الأربعاء 1312021، ووحدات العمارة 2، يوم الأحد 1712021، ووحدات العمارة 1، يوم الأربعاء 2012021، ووحدات العمارة 15، يوم الأحد 2412021، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 2712021، ووحدات العمارة 8، يوم الأحد 3112021.

وأضاف المهندس محمد رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأربعاء 322021، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 722021، ووحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 1022021، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 1422021، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 1722021، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 2122021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 2422021، والخميس 2522021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وأنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع "دمياط الجديدة"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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