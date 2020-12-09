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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«طيران الإمارات» تُعلن إعفاء 6 دول من فحص «كورونا» المسبق

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
طيران الإمارات
طيران الإمارات
عبير سليم
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أعلنت شركة طيران الإمارات، عن إعفاء المسافرين القادمين من 6 دول إلى دبي، من إجراء الفحص المسبق لكورونا قبل المغادرة من وجهاتهم الأصلية، على أن يتم إجراؤه لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي.

وقالت الشركة، إنه بإمكان المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي «السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان»، اختيار إجراء الاختبار عند الوصول إلى مطار دبي، بحيث لا يُطلب منهم الخضوع للاختبار المسبق قبل المغادرة.

وأضافت أن الاختبار عند الوصول إلى دبي، ينطبق أيضًا على المسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا، بحسب ما نقلت صحيفة البيان الاماراتية، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنه لا يزال أمام جميع المسافرين من البلدان الأخرى إلى دبي، خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة في بلدهم الأصلي إلى جانب إجراء اختبار ثان عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

وأوضحت أن هذا الإجراء لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون برا عبر منفذ حتا الحدودي، أو الملزمين بالخضوع للاختبار لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة.


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