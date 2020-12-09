177 إصابة بفيروس كورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الأربعاء، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 2247 عينة تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.وسجلت أفغانستان 13 حالة وفاة بالفيروس، و117 حالة شفاء خلال نفس الفترة.وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بسبب الفيروس في البلاد وصلت حتى الآن إلى 48 ألفا و540 وإجمالي حالات الوفاة 1921 وإجمالي حالات الشفاء 38 ألفا و150 حالة.