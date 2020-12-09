«الكفن» ينهي خصومة ثأرية في الأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الأقصر، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات.وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلة، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.جاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.