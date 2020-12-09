«الهجرة» تطلق منصة التعليم الإلكتروني «بداية ديجيتال»

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وبرنامج الأغذية العالمي اليوم منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال".تأتي تلك المنصة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة عين الشرعية.ومن المفترض أن توفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرا بسبب جائحة كورونا.وتتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين البرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة.وتعمل هذه المنصة على الحد من مخاطر الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز فرص العمل للشباب والمهاجرين العائدين من خلال تطوير المهارات وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.وسيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهني لزيادة فرص حصولهم على وظائف بالإضافة إلى توفر خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، كما سيتمكن المستخدمون من خلال المنصة، تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع.