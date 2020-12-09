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منوعات

هيكل عظمى لنمر فى مزاد مقابل 85 ألف دولار

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بيع هيكل عظمي شبه مكتمل لنمر سيفى عائد إلى حوالى 40 مليون سنة، فى مزاد علني في جنيف، مقابل حوالى 85 ألف دولار.

هذا الهيكل الذي اكتُشف العام الماضي في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة والبالغ طوله 1،20 متر وارتفاعه سنتيمترا، بيع إثر مزايدات لم تعمّر لأكثر من دقيقة، خلال جلسة مزاد على قطع من التاريخ الطبيعي نظم في دار المزادات "أوتيل دي فانت" في جنيف.

وقالت الناطقة باسم دار المزادات فاني مونكورجيه لوكالة "فرانس برس" إن هيكل النمر السيفي بيع في مقابل 60 ألف فرنك سويسري (حوالى 68 ألف دولار)، "ويبلغ سعره مع العمولة 74862 فرنكًا سويسريًا (84330 دولارًا)، مشيرة إلى أن الشاري هو "هاوي جمع سويسري".

وهذه المتحجرة هي لحيوان من نوع هوبلوفونيوس، وهو الاسم العلمي لهذا النوع من الوشق الكبير جدًا ذي الأنياب السيفية الذي كان طوله يبلغ 1.20 متر، وكان سعرها مقدرًا بمبلغ يراوح بين 60 ألف فرنك سويسري و80 ألفًا (68 ألف دولار و90 ألف دولار).

وكان قد عُثر على هذه المتحجرة في مزرعة بولاية داكوتا الجنوبية نهاية صيف 2019.

كذلك شمل المزاد حوالى أربعين قطعة من التاريخ الطبيعي عرضها هاوي الجمع السويسري يان كوينان.

وبيعت متحجرات أخرى، بينها زعنفة بطول 85 سنتيمترًا لحيوان من زواحف الزوناصوريات البحرية المنقرضة، في مقابل 7 آلاف فرنك سويسري (7900 دولار).

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