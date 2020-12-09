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مصر

«البحث العلمي» تناقش تحديات التنمية المستدامة في الأراضي الزراعية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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بحضور 83 باحثا من الجامعات والمراكز البحثية، نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة فى اللجنة الوطنية لعلوم الأراضي بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمؤسسة الدولية للتنمية والبيئة والمناخ ومكتب التايكو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل تحت عنوان "تحديات التنمية المستدامة في أراضي جمهورية مصر العربية".

تعقد الورشة تحت رعاية د.محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتأتى هذه الورشة فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للتربة، بهدف التوعية بأهمية التنمية المستدامة ودورها فى استدامة الغذاء والانتاج الزراعي، وتحسين وزيادة القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية لمجابهة الزيادة المستمرة فى أعداد السكان.

وقد تناولت الورشة عدة موضوعات منها الزراعة الذكية، تحديات التوسع الزراعى الصحراوية والاستغلال الأمثل للمياه والمناخ والتربة، الأراضي المتأثرة بالأملاح وطرق علاجها، تقييم الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعية باستخدام الاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، دور النانو تكنولوجى فى إنتاجية الأراضى الزراعية، استخدام الخرائط الرقمية فى ايكولوجيا الزراعة، خريطة الاستدامة فى مصر، والتعزيز الرقمي لاستعادة صحة التربة والنظم الإيكولوجية الزراعية المستدامة.

وقد تم اختيار الموضوعات للورشة فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة توافقًا مع رؤية واستراتيجية مصر 2030 ورؤية وتوجه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وفقًا للدراسات التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي في مختلف المجالات وأتت علي رأسها المشروعات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انشأت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمشاركة خمسة عشر جامعة ومركز بحثي وجامعة الدول العربية وتلعب اللجنة دورًا هامًا فى متابعة أهداف الدولة في التنمية المستدامة وربطها وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( سبعة عشر هدفًا) في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

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