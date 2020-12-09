وزير التنمية المحلية: اختيار ألف قرية جديدة لتطويرها ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع نطاق التدخلات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واختيار ألف قرية جديدة لتطويرها تطويرًا شاملًا.وأضاف «شعراوى»، في تصريحات له، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد عدة لقاءات مع الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على آليات تنفيذ التكليف الرئاسى وتحديد النطاق الجغرافي الذي سيشمل تلك القري، وموافقة مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزارة التنمية المحلية، باستهداف نحو ٥٠ مركزًا إداريًا بـ٢٣ محافظة يضموا الألف قرية.جاء ذلك خلال اجتماعات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.