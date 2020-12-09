طالب أجنبي وراء خطف تاجر عملة في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر من تاجر، بتغيب شقيقه تاجر عقب خروجه من مسكنهما متوجهًا لمدينة 6 أكتوبر وبحوزته مبلغا ماليا.و تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن المُبلغ بغيابه يقوم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وأن وراء ارتكاب واقعة غيابه 3 أشخاص هم طالب يحمل جنسية أجنبية، تاجر سيارات، عاطل.و عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول بمحل سكنه وبرفقته المجنى عليه، كما أمكن ضبط المتهم الثاني أثناء قيادته سيارة ملاكي ملك المجنى عليه وبحوزته عقد بيع للسيارة، مبلغ مالي.بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لعلمه بقيام المجنى عليه بالإتجار في العملات الأجنبية، عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين واستدرجوه للشقة محل إقامته بزعم تغيير عملات محلية بأخرى أجنبية.وعقب وصوله قاموا بإحتجازه وطلبوا منه تحويل مبلغ مالى بالعملة الأجنبية إلى حسابه نظير إطلاق سراحه ولدى رفضه قاموا بإكراهه على توقيع عقد بيع لسيارته لصالح المتهم الثانى وإستولوا منه على مبلغ مالى وهاتفى محمول.وأقر المتهم الثانى بأقوال الأول وأضاف بأن باقى المبلغ والهاتفين المستولى عليهم بحوزة المتهم الهارب.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.