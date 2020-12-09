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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

6 بحيرات صناعية لحماية القصير والزعفرانة من السيول

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل الإدارات المركزية العامة للمياه الجوفية بالمحافظات تنفيذ خطة مواجهة موسم الأمطار والسيول خلال الفترة الحالية، حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

وواصلت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول، وتتضمن إنشاء 4 بحيرات وسد إعاقة، وحاجز فرع، وقناة صناعية بمدينة القصير بنسبة التنفيذ 85%، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إنشاء بحيرتين وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة، بنسبة تنفيذ 65%، وذلك ضمن عملية حماية مدينة القصير والزعفرانة، حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية.

وأكدت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، أنه تتم المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.

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