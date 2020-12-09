بالصور.. موضة الستينيات تعود بالمنقوش والقصير





وتقول خبيرة الموضة دينا أسماعيل، إن موضة الستينيات تعود مرة أخرة بأشكالها القصيرة والمنفوشة والمجسمة، لتتربع علي عرش الموضة المعاصرة، وتوضح مجموعة من الإطلالات للعام الجديد مستوحاة من الزمن الجميل:



التول أسود:

انتشر استايل الفستان التول المرسوم بالزهور، من أشهر الموديلات القديمة التي تعود بقوة خاصة بين المحجبات.



تول ببطانه ساتان:

أنتشر هذا الموديل خلال الفترة الأخيرة، وهو فستان من التول وأسفله طبقة من الستنان بالالون المختلفة مع نقوش الزهور.



فستان مستطيل:

هو عبارة من فستان بحملات عريضة يصل إلى الركبة وبها مجموعة من الزهور التي كانت تعرف برسومات أطلالات زمان.



فستان قصير من الأمام وطويل من الخلف:

اشتهر الفستان الطويل من الخلف والقصير من الأمام في زمن الفن الجميل، وكانت الفنانه هند رستم من تشتهر بها.



فستان مجسم طويل:

فستان مجسم طويل ذات حملات عريضة وكم من المعصم حتي الكوع.



فستان منقط:

من أشهر الموديلات في الزمن الجميل،تميزت به الفنانه سعاد حسني، ويعود الان بشكل كبير وهو فستان منقط بدواير مع حزام من الوسط ويصل إلى الركبة.



فستان كلاسيكي:

أشتهر الفستان الكلاسيكي بشكل كبير في فترة السيتنيات ويعود الان وبقوة بشكل جذاب، وهو يكون بحملات رفيعة ويتم ارتداء عليه جاكت كلاسيكي مع حزام علي الوسط.



فستان بنصف كم:

اشتهر هذا الموديل قديما، ويعود الأن بشكل جديد، وهو فستان بنصف كم أسفل الركبة. كثيرات من السيدات كن تتمنين العيش في العصر الذهبي، فترة " الستينيات" التي كانت تتميز بأجمل الإطلالات، وحتى الأن نترقب إطلالات فنانات الزمن الجميل في هذا العصر.وتقول خبيرة الموضة دينا أسماعيل، إن موضة الستينيات تعود مرة أخرة بأشكالها القصيرة والمنفوشة والمجسمة، لتتربع علي عرش الموضة المعاصرة، وتوضح مجموعة من الإطلالات للعام الجديد مستوحاة من الزمن الجميل:انتشر استايل الفستان التول المرسوم بالزهور، من أشهر الموديلات القديمة التي تعود بقوة خاصة بين المحجبات.أنتشر هذا الموديل خلال الفترة الأخيرة، وهو فستان من التول وأسفله طبقة من الستنان بالالون المختلفة مع نقوش الزهور.هو عبارة من فستان بحملات عريضة يصل إلى الركبة وبها مجموعة من الزهور التي كانت تعرف برسومات أطلالات زمان.اشتهر الفستان الطويل من الخلف والقصير من الأمام في زمن الفن الجميل، وكانت الفنانه هند رستم من تشتهر بها.فستان مجسم طويل ذات حملات عريضة وكم من المعصم حتي الكوع.من أشهر الموديلات في الزمن الجميل،تميزت به الفنانه سعاد حسني، ويعود الان بشكل كبير وهو فستان منقط بدواير مع حزام من الوسط ويصل إلى الركبة.أشتهر الفستان الكلاسيكي بشكل كبير في فترة السيتنيات ويعود الان وبقوة بشكل جذاب، وهو يكون بحملات رفيعة ويتم ارتداء عليه جاكت كلاسيكي مع حزام علي الوسط.اشتهر هذا الموديل قديما، ويعود الأن بشكل جديد، وهو فستان بنصف كم أسفل الركبة.

التول أسود

التول أسود:

انتشر استايل الفستان التول المرسوم بالزهور، من أشهر الموديلات القديمة التي تعود بقوة خاصة بين المحجبات.





تول ببطانه ساتان

تول ببطانه ساتان:

أنتشر هذا الموديل خلال الفترة الأخيرة، وهو فستان من التول وأسفله طبقة من الستنان بالالون المختلفة مع نقوش الزهور.



فستان مستطيل

فستان مستطيل:

هو عبارة من فستان بحملات عريضة يصل إلى الركبة وبها مجموعة من الزهور التي كانت تعرف برسومات أطلالات زمان.



فستان قصير من الأمام

فستان قصير من الأمام وطويل من الخلف:

اشتهر الفستان الطويل من الخلف والقصير من الأمام في زمن الفن الجميل، وكانت الفنانه هند رستم من تشتهر بها.



فستان مجسم طويل

فستان مجسم طويل:

فستان مجسم طويل ذات حملات عريضة وكم من المعصم حتي الكوع.



فستان منقط

فستان منقط:

من أشهر الموديلات في الزمن الجميل،تميزت به الفنانه سعاد حسني، ويعود الان بشكل كبير وهو فستان منقط بدواير مع حزام من الوسط ويصل إلى الركبة.



فستان كلاسيكي

فستان كلاسيكي:

أشتهر الفستان الكلاسيكي بشكل كبير في فترة السيتنيات ويعود الان وبقوة بشكل جذاب، وهو يكون بحملات رفيعة ويتم ارتداء عليه جاكت كلاسيكي مع حزام علي الوسط.



فستان بنصف كم