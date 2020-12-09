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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيل وممولى الإرهاب.. رسائل السيسى فى حواره لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا مع صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، خلال زيارته لفرنسا، جاوب فيه على العديد من الأسئلة المتعلقة بالملفات المثارة على الساحة حاليًا، سواء ما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط والصراع الدائر هناك أو ليبيا والأزمة التي تُعاني منها، وكذا ملف سد النهضة وغيرها من القضايا الشائكة.

ويستعرض «الدستور»، فيما يلي، أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال حديثه للصحيفة الفرنسية:
- تجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية.
- مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معًا على عدة جبهات.
- مصر مثل فرنسا دفعت ثمنا باهظا للإرهاب والتطرف.
- فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح خطورة جماعة الإخوان على المجتمع والمواطنين الأوروبيين.
- التعاون العسكري والأمني مع فرنسا يتجاوز الإطار المحدود للتبادل التجاري أو شراء المعدات.
- العلاقات المصرية الفرنسية تتطور في الشراكة الاستراتيجية التي تشمل مختلف الأوجه ذات الصلة بعلاقات الدفاع.
- حققنا معدل نمو تجاوز 3.6% خلال عام 2020 وخصصت الحكومة مبالغ كبيرة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم.
- غياب الحل العادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى سيظل مصدر انعدام الاستقرار بالشرق الأوسط.
- نسعى دون أي تأخير إلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967 وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
- مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل الذي يظل الطريق الوحيد الممكن لحل الأزمة الليبية.
- مياه النيل أمر حيوى لمصر ومتمسكون بحل عادل حول الأزمة الحالية.

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