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محافظات

تفريغ 3400 طن رخام وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
جريدة الدستور
بورسعيد- شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM والتي ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 98 مترًا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3400 طن رخام بالميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وتوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات، وتوجد على الأرصفة سفينتى بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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