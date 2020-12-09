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منوعات

«تشايكوفسكى» أكثر المؤلفين الموسيقيين شعبية على الإنترنت

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
تشايكوفسكي
تشايكوفسكي
وكالات
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أصبح المؤلف الموسيقي الروسي العظيم بيوتر تشايكوفسكي (1840 - 1893) من أكثر الموسيقيين شعبية عام 2020 لدى مستمعي خدمة Spotify الموسيقية على الإنترنت، وصارت مؤلفاته متاحة فى 100 قائمة موسيقية على Spotify.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة Spotify، وقال إن مؤلف وموزع الموسيقى، توني إيجي، المعروف بتأليفه لأغنية Astronomia المشهورة شغل المرتبة الثانية بعد تشايكوفسكي.

أما الثنائي الموسيقى، راوف فايك، اللذان أطلقا منذ عام 2018 بضع أغنيات مشهورة فشغلا المكانة الثالثة.

واحتل الثنائي الموسيقي الروسى Matisse & Sadko من بطرسبورغ المركز الثالث فى تصنيف الشركة، حيث شغل المرتبة الخامسة مقدم البرامج الموسيقية من مدينة أنجلز الروسية والمعروف بتعاونه مع المشاهير من الموسيقيين، مثل: أرمن وان بورن، بول وان دايك وغيرهما. وسبق له كذلك أن أقام العديد من المهرجانات الموسيقية.

يذكر أن Spotify تأسست عام 2006 من قبل السويدييْن، دانييل يكو ومارتن لورنتسون، وتم إطلاقها لأول مرة عام 2008. وتعد Spotify اليوم من أكثر الخدمات الموسيقية شعبية للبث الصوتي على الإنترنت في العالم. وقد اشترك فيها أكثر من 320 مليون مستمع، بما في ذلك 144 مليون مشترك في Spotify Premium في 92 بلدًا. وتم إطلاق Spotify في روسيا يوم 15 يوليو عام 2020.

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